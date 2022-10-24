كيف رد محمد رمضان على وصف منتقديه بأنه شخص مغرور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدث النجم محمد رمضان، عن لقب "نمبر وان"، ووصف البعض له بالغرور.

وقال رمضان، في لقاء له عبر قناة "صوت بيروت" مع الإعلامية ديانا فاخوري: "نمبر وان هو هدف أي شخص ناجح في الحياة".

وحول رأيه في وصف منتقديه له بأنه شخص مغرور، فأضاف: "أنا شخص طموح، والطموح والغرور لا يجتمعان في إنسان واحد".

وشارك محمد رمضان، مؤخرا جمهوره بمقطع فيديو له أثناء تصوير مسلسل "العمدة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في بيروت.

وحاصر الجمهور "رمضان" والتقط معه الصور التذكارية، وعلق على الفيديو قائلا: "أثناء تصوير مسلسل العمدة في بيروت".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "المشوار" الذي أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، غادة طلعت.