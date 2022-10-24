حمزة العيلي ينعى الشاعر ممدوح فوزي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان حمزة العيلي، الشاعر ممدوح فوزي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، 24 أكتوبر الجاري.

ونشر العيلي، صورًا للراحل ممدوح فوزي، عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ممدوح فوزي حبيبي راح لرب كريم، الله يرحمك يا حبيبي الغالي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الشاعرة دعاء عبد الوهاب، وفاة الشاعر ممدوح فوزي، عصر اليوم الإثنين.

دعاء عبد الوهاب كشفت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة من أكبر صدمات حياتي والله، صديقي وعشرة العمر الشاعر الجميل ممدوح فوزى فى ذمة الله، ربنا يرحمك ياحبيبى، ويغفرلك ويسعد روحك الطيبة فى جنته".

وأضافت: "توضيح أنا لسه معرفش حاجة عن العزاء والجنازة ، لما أعرف هكتبلكم".

الشاعر الراحل ممدوح فوزي، قبل رحيله بأيام، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، قصيدة يقول فيها: "لا لاقي فيكي الدوا، ولا لاقي تفسيرك، تعبان واحنا سوا، تعبان من غيرك".

وصدر للشاعر الراحل، ديوان شعر عامية بعنوان "البيت القديم"، وغنت من أشعاره فرقة مسار إجباري، ونغم مصري، والفنان علي الهلباوي.