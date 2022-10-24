بحضور محافظ جنوب سيناء.. فرقة عكاشة تحتفل بافتتاح أقدم مرسى يخوت في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت فرقة عكاشة، واحدة من فقرات احتفالية افتتاح أعمال تطوير خليج نعمة (نعمة باي يخت كلوب)، كأول مرسى عائم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

شهدت الاحتفالية التي أقيمت على مدار يومين ٢٣ و٢٤ أكتوبر حضور مجموعة من الشخصيات العامة، إلى جانب فقرة فنية أحيتها فرقة عكاشة الموسيقية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، ومن المقرر أن يشهد موسم الشتاء، البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية، يحييها مجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب، لجذب السياح.