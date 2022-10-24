فن ومشاهير

أحمد سعد يكشف موعد طرح أغنية "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد سعد، عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني".

ونشر سعد، بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "استنوا أغنية ليه بداري من فيلم هاشتاج جوزني يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي على يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع موسيقي عادل عياش.

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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