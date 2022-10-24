أحمد سعد يكشف موعد طرح أغنية "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد سعد، عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني".

ونشر سعد، بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "استنوا أغنية ليه بداري من فيلم هاشتاج جوزني يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي على يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع موسيقي عادل عياش.

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.