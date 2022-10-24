الخميس والجمعة.. درة ضيفة برنامج "حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة التونسية درة ضيفة برنامج "حبر سري"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس".

ونشرت أسما صورتين تجمعها بـ درة، من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أسما على الصور قائلة: "درة ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم في حبر سري يومي الخميس والجمعة 27-28 أكتوبر حلقة خاصة جدا، الساعة 11 مساءً".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "المتهمة" الذي يعرض على إحدى المنصات الرقميةن ويشاركها البطولة كل من: عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، غادة طلعت، مها نصار، دياب، عادل عمار، ماجدة منير، رشدي المهدي، ومن إخراج تامر نادي.