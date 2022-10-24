صور| ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ياسمين صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة أمام أحدث مشاريعها الجديدة المختصة بالأزياء والموضة في دبي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: " أنا أحبك أنت وبلدك كثيرا، كلنا بنحبك، رائعة، قمر، والله قمر أوي سيما، الجميلة، الفستان روعة، الجمال عدى الكلام".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي.

ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح اليوم "WORLD FASHION 2022"، 6 مساءً في دبي".

وحلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، سبتمبر الماضي، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "Dmc".

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".