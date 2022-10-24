حسام داغر يروي حلما جمعه بوالدته ويوجه لها رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان حسام داغر حلمًا رآه لوالدته الراحلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر داغر صورة والدته، وعلق عليها قائلا: "صباح الخير يا ماما يا حبيبتي وحشتيني قايم من النوم حلمت بيكي كنتي ساكتة في الحلم حاسك زعلانة مني يمكن علشان مجتش أزورك من فترة أنا آسف لو الشغل و السفر خدوني شوية بس انتي في قلبي وعلى طول معايا وسيرتك مع صحابي متتقطعش ودايماً فاكرينك بالخير وبدعيلك بس حقك عليا هعدي النهاردة عليكي وأحضنك زي الحلم وأبوس راسك وإيدك وأجيبلك ورد اللي كنتي بتحبيه".

وأضاف داغر: "أنا معرفش أنا بكتب كلام ده هنا ليه، بس كتم الألم احساس وحش.. وحشتيني يا حبيبتي".

ورحلت والدة الفنان حسام داغر عن عالمنا في 18 يناير 2020، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام داغر أفلام "خطة مازنجر"، و"معالي ماما".