شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توعد شابًا سودانيًا بعمل أغنية زفة له ولعروسته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة أصالة، بتصرف عريس سوداني قام بتحويل تكاليف زفافه إلى وجبات لإطعام المرضى، عبر حسابها على تويتر، وغردت أصالة، قائلة: "لو أعرف وينه بعمل له أغنية زفة له ولعروسته بصوتي أحتفل فيهم نيابة عن كل عربي فرح بتصرف العريس الرهيب".



اصالة

وفى سياق أخر، كشفت أصالة، عن بوستر حفلها ضمن مهرجان الموسيقي العربية الذي سيقام بدار الأوبرا الخميس 3 نوفمبر الشهر المقبل، ونشرت أصالة البوستر من خلال حسابها علي موقع إنستجرام ترويجا للحفل وعلقت عليه بـ"رح نلتقى بمكان من سنين طويله فيه بنلتقي.. فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما.. بدار الأوبّرا المصريه بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّه الأصيله".

وأضافت أصالة " الأغاني كتير حلوه ورح نقدم بعض منها بشكل جديد مابيشبه شي قبله.. متل لوحه رسمت ترتيب الأغاني مرّه نرقص ومرّه نسمع ومرّه نسرح وبصوت عالي حنغني.. رح نترك برّه كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًه وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّه رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحره الآسره القاهرة.."