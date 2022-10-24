شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تطرح Yammi الأربعاء المقبل بتوقيع أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة Yammi يوم الأربعاء المقبل، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وطرحت الديفا بوستر الأغنية حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومتميزة.

وكانت تألقت الديفا سميرة سعيد، في ختام مهرجان احتفالات اختيار الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، برعاية وزارة الثقافة المغربية، حيث غنت الديفا أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها المغربى بشكل خاص والجمهور العربى بشكل عام، وهو الحفل الذى شهد حضور عدد كبير فاق توقعات المنظمين حيث حضر أكثر من 200 ألف شخص، وأقيم الحفل على مسرح OLM السويسي بمدينة الرباط.



سميرة سعيد

أخر أغنيات الديفا سميرة سعيد، كانت أغنية "كرباج" على يوتيوب، وهى الأغنية السابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلى".

أغنية "كرباج" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى ثانى تعاون بينهما بعد أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وتوزيع طارق مدكور، وهذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية "يوم ورا يوم".

أغنية "كرباج" تعتبر السابعة من ألبومها "إنسان آلي" الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها، الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.