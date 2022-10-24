شكرا لقرائتكم خبر عن شباك التذاكر السينمائى يحقق إيرادات ضعيفة ويسجل 380 ألف جنيه ليلة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات حاليًا إيرادات ضئيلة للغاية، وبلغت 380,360 جنيه أمس الأحد، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 7 أفلام وهم "تسليم أهالى، ووأشباح أوروبا وفضل ونعمة، وحظك اليوم، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها منذ عيد الأضحى الماضى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، وننشر إيرادات الأفلام أمس وإجمالى ما حصده كل فيلم منذ انطلاق عرضه.

فضل ونعمة: 219.416

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أشباح أوروبا: 7.505

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى .

تسليم أهالى حقق: 17.527

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

من بطولة كريم قاسم وهدى المفتى ومروان يونس وطه دسوقى ومحمد المولا وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

كيرة والجن: 45.506

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

عمهم: 35.864

العمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

بحبك: 20.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.