شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم المخرجة ميرفت كمون "حياة" بمهرجان أولاد تايمة للفيلم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان أولاد تايمة الدولى بالمملكة المغربية الفيلم التونسي القصير "حياة" للمخرجة ميرفت كمون ليشارك في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجانها السينمائي.

وكانت مخرجة الفيلم ميرفت كمون قد انتهت من إعطاء ورشة ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء للمخرجين الشباب بالمغرب تتحدث فيها عن إخراج وتحليل أفلام، أهم المحاور، أهمية الصورة واللغة السينمائية، كيفية التعاطي مع عناصر الصورة، القراءات المختلفة للصورة السينمائية والفيلم عامة بالإضافة لعضويتها للجنة تحكيم مسابقتها الرسمية في الدورة نفسها.

وكانت ميرفت قد شاركت في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الاسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط بفيلمها حياة، كان العرض الاول له في مالمو 2021،واشترك في أكثر من 15 مهرجان منها أيام قرطاج السينمائية للفيلم الافريقي ومهرجان الفيلم القصير في داكار السنغال، مهرجان وجدة بالمغرب، وحصل على جائزة الجمهور لاحسن فيلم قصير بمهرجان جنيف للفيلم الشرقي 2021.

وتدور أحداثه حول رحلة رجل يتمنى التواصل مع زوجته المتوفية عبر تكنولوجيا حديثة، لكن حدث طارئ يغير مجرى الأحداث وتعود ميرفت بعدها لتونس لتستعد لتصوير فيلم وثائقي جديد مستمد من قصة حقيقية.