شكرا لقرائتكم خبر عن Black Adam يحقق 140 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم البطل الخارق Black Adam إيرادات وصلت الي 73 مليون دولار في دور العرض لتبلغ اجمالي الإيرادات 140 مليون دولار، ففيلم DC Extended Universe هو أفضل فيلم في شباك التذاكر منذ وصول Thor: Love and Thunder لأول بمبلغ 143 مليون دولار في يوليو الماضي.

فيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، حيث سيواجه صعوبة كبيرة فى تحقيق أي أرقام قياسية فى عالم أفلام DC، وسيحتاج لفترة طويلة بالسينمات، لكن صناع الفيلم يسعون إلى تصدر شباك الإيرادات.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.