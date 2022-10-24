شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهرجان للسينما العربية ينطلق من شرم الشيخ برئاسة أيمن الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة على إقامة أول مهرجان للسينما العربية ومقره مدينة شرم الشيخ، والمهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية.

ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا إداريًا، والمحاسب فهمي فؤاد أمينًا للصندوق، ورانيا الشامي للعلاقات والإعلام.

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم أن "السينما العربية" ليس مجرد مهرجان، وإنما هو مشروع ثقافي متكامل، تتنوع أنشطته وفعالياته، وتمتد على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان خلال الفترة القادمة مؤتمرًا صحفيًا يعلن فيها عن التفاصيل، وكذلك من المقرر الاعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كل البلدان العربية.