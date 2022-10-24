شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى بعد ظهور أحمد فهمى وعمرو يوسف فى "طير بينا يا قلبى": أجدع صحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ريم مصطفى، على توجيه الشكر لكل من النجم أحمد فهمى والنجم عمرو يوسف، للظهور معها كضيوف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى"، وظهر فهمى معها فى الحلقة الأولى، أما عمرو يوسف ظهر معها فى الحلقة الأخيرة.

ونشرت ريم مصطفى، صورة مع فهمى وعمرو يوسف، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "أجدع صحاب".

مسلسل "طير بنا يا قلبي" يشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى كوميدى.

أحمد فهمى وعمرو يوسف