شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيرى يكشف عن نفقاته الخيالية للتعافى من الإدمان ومعاناته بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى ماثيو بيرى، عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، حيث أوضح نجم مسلسل Friends، البالغ من العمر 53 عامًا، المبلغ الذى أنفقه من أجل الحصول على مساعدة للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing، وقال الممثل: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ 18 شهرًا من التعافى.



ماثيو بيري

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends ، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).

وكشف ماثيو بيري، أنه كاد يموت بسبب إدمان الأفيون، الذي أدى إلى انفجار قولونه، وفي مذكراته الخاصة، قال ماثيو إنه واجه خلال الفترة السابقة من حياته مشاكل بسبب إدمانه المخدرات، وشرح تأثير الإدمان السلبي على حياته وابتعاده عن الوسط الفني وأصدقائه.

وأوضح بيري، أنه عانى من ثقب في الجهاز الهضمي، وقضى أسبوعين في غيبوبة و5 أشهر في المستشفى واضطر إلى استخدام كيس القولون لمدة 9 أشهر لعلاج الأزمة الصحية، وأضاف: "أخبر الأطباء عائلتي أن فرصة نجاتي 2% وُضعت تحت جهاز الأوكسيجين خارج الجسم الذي يقوم بمهام التنفس للقلب والرئة وهي المرحلة الأخيرة للمريض قبل الوفاة"، وقال بيري إنه تجاوز أزمته الصحية ولم يتعاط المخدرات منذ فترة.