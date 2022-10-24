شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات مسلسل "الضاحك الباكى" بعد انطلاق عرضه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق عرض مسلسل "الضاحك الباكى" عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، على قناة cbc بعد سنوات من الترقب، اذ أن فكرة العمل مطروحة منذ 10 سنوات إلا أنه لا يوجد شركة إنتاج اتخذت أي خطوات فعلية لتنفيذه حتى تبنى العمل الشركة المنتحدة للخدمات الإعلامية وتولى المنتجان شادى وكريم أبو شادى إنتاجه حتى ظهر إلى النور أخيرًا.

وكشفت تتر المسلسل عن الشخصيات التي يتم تناولها في الأحداث والتي كانت لها علاقة بالراحل نجيب الريحانى، حيث يجسد عمرو عبد الجليل شخصية نجيب الريحانى، وفردوس عبد الحميد بدور والدته لطيفة بُحلُق، فيما تجسد رزان مغربى شخصية بديعة مصابنى التي تزوجها الريحانى واستمرت زيجتهما 24 عامًا قبل أن ينفصلا.



عرمو عبد الجليل

ويجسد الفنان محمد سليمان (استيفان روستى)، مؤمن نور (توفيق ريحانة) شيق نجيب الريحانى، وياسر الطوبجى يجسد دور الكاتب (بديع خيرى) الذى يعد أشهر كُتاب الزجل والشعر والمسرحيات في بدايات القرن الماضي، وأحد رواد المسرح والطرب، حيث شكل ثنائيا فنيا مع نجيب الريحاني على خشبة المسرح وشاشة السينما، ومع سيد درويش الذى يجسد دوره المطرب مصطفى شوقى.

بينما يقدم الفنان رامى الطومبارى (عزيز عيد) ممثل ومدير فرقة مسرحية ومدير فرقة مسرحية ومخرج ويعد من رواد فن المسرح المصري، ويجسد محمد صلاح آدم دور (يوسف ريحانة) الشقيق الثانى لنجيب الريحانى، فيما يجسد الفنان سيد رالرومى شخصية (محمد عبد القدوس) زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بينما تجسد دارين حداد شخصية فيكتورين الزوجة الأخيرة لنجيب الريحانى

مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطى، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجى، رامى الطومبارى، هاجر الشرنوبى، سيد الرومى، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.



فردوس عبد الحميد

كما يشارك في المسلسل أيضًا الفنانة دارين حديد بظهور خاص وكذلك صبا الرافعى، وضيوف الشرف ناجى سعد، منير مكرم، محمد غنيم، عفاف رشاد، احمد التهامى، خالد عبد الحميد، ياسين الضو، ياسمين سمير احمد السلكاوى، وألحان وموسيقى تصويرية اسلام صبرى، غناء المقدمة ياسمين على مصممة الأزياء دكتورة سامية عبد العزيز.

يعرض مسلسل "الضاحك الباكى" من السبت إلى الأربعاء، على قناة cbc في الساعة 8 مساء، ويعاد مرتين في الساعة 20.30 صباحًا و 12 ظهرا، فيما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء ويعاد في الساعة ا5 صباحا والساعة 10 صباحا والساعة 4 عصرا.



رزان مغربى



محمد سليمان



مصطفى شوقي



دارين حداد



رامى الطومبارى



سيد الرومي



صبا الرافعى



صولا عمر



محمد صلاح آدم



مؤمن نور