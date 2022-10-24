شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يعتذر عن المشاركة فى فيلم "نبيل الجميل" مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان محمد ثروت، عن المشاركة فى بطولة فيلم "نبيل الجميل" للنجم محمد هنيدى وإخراج خالد مرعى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتباطه بتصوير أعمال أخرى وصعوبة تنسيق مواعيد التصوير بين هذه الأعمال والفيلم.

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد ثروت، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وفى سياق متصل ويواصل محمد ثروت، بروفات فوازير رمضان التي يقدمها مع الفنانة دينا الشربينى وإخراج خالد مرعى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، كما تعاقد محمد ثروت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "حمدالله على السلامة" للنجمة يسرا وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ويصور محمد ثروت حالياً مشاهده في مسلسل " العيلة دى" مع النجمة وفاء عامرويجسد دور شقيها خلال الأحداث، والعمل يشارك في بطولته إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وفكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين

كما قارب ثروت على الانتهاء من تصوير فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، كما ينتظر عرض فيلم "أخى فوق الشجرة" وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، و تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.