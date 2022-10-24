شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضى والحاضر.. دنيا سمير غانم مع أستاذتها فى المدرسة بـ"أنستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها لحضور استاذتها الدكتورة نوال الدجوى أستاذتها لمشاهدة عرض مسرحتها الجديدة "أنستونا"، ونشرت دنيا صورة من ذكريات أيام الطفولة، وهى فى المدرسة مع نوال الدجوي، والصورة الثانية أثناء عرض مسرحيتها، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت دنيا قائلة: "الصور دى من أهم الصور المعبرة في حياتي ‎لإني متصورة مع الأم والأستاذة المربية الفاضلة د.نوال الدجوي أو زي ما اتعودنا نقول لها ماما نوال".

وأضافت:"لما كنت في أولى حضانة مدرستي هي اللي اكتشفت إني بعرف أغني وكانوا كل مدرسين الموسيقى مهتمين أنهم يخلوني أغني كل سنة في حفلة المدرسة وكانوا بابي ومامي بييجوا ويتفرجوا عليا وكانت دي من أجمل ذكرياتي اللي استرجعتها إمبارح لما كنتي حضرتك بتتفرجي عليا وأنا بمثل على المسرح وجملة حضرتك ليا بعد العرض أنت هتخليني أهتم أكتر بالمواهب الصغيرة في المدرسة عشان يكونوا زيك ‎أنا بشكرك جدا على كل حاجة زرعتيها فيا من زمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،‎ حضرتك والأم الثانية لينا ميس منى الدجوي رمز للرقي والشياكة وصديقتي وزميلتي إنجي منصور ‎حقيقي نورتوني وأثرتوا فيا أوي وبحبكوا أوي".

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.