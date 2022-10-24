يسرا: “جزء من قلوبنا راح مع هشام سليم”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 05:55 مساءً - وجهت الفنانة يسرا رسالة مؤثرة إلى شقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم على هامش تكريمه في حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 13 والتي حملت إسمه واستلامها لهذا التكريم .
شاركت الفنانة يسرا متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمقطع فيديو لها أثناء إلقاء كلمتها وهي تتحدث عن هشام سليم وحزنها على رحيله .
قالت يسرا وهي تبكي متأثرة: “أنا عاجزة عن الشكر على التكريم والحب اللي احنا شوفناه لما راح هشام .. الحقيقة هو حتة مننا وأخد حتة من قلوبنا معاه” .
تابعت: “أنا وخالد مكناش متصورين كم الحب اللي حصل ومن كمية الناس سواء على فيس بوك أو اللي كانت بتتصل عايزة تعزي .. هو واحد مننا شفناه وهو عنده 7 سنين لحد اليوم اللي راح فيه” .
فيما كتبت الفنانة يسرا في تعليقها على الفيديو: “جزء من قلوبنا راح مع هشام سليم لما مات .. وإسمه هيفضل في تاريخ الإنسانية والفن” .
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