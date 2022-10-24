“لو أعرف وينه” .. أصالة تبحث عن هذا الشخص

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 05:55 مساءً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن تقديرها وامتنانها لما قام به عريس سوداني الجنسية بالتبرع بتكاليف زفافه من أجل القيام بعمل وجبات لإطعام المرضى في مستشفى أم درمان .
أشارت أصالة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى رغبتها في العثور على هذا العريس من أجل إهدائه وعروسه أغنية بصوتها بمناسبة زواجهما .
كتبت أصالة في تغريدتها: “لو أعرف وينه بعمل له أغنية زفة له ولعروسته بصوتي أحتفل فيهم نيابة عن كل عربي فرح بتصرف العريس الرهيب” .
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