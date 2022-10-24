محمد رمضان يلتقي بمؤسس فرقة “مياس” اللبنانية

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 05:55 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو وثق من خلاله لقائه بنديم شرفان مؤسس فرقة مياس اللبنانية أثناء تواجدهما في العاصمة اللبنانية بيروت .

ظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انتسجرام” وهو يقف إلى جانب نديم شرفان، وكلا منهما يصف الآخر بأنه “نمبر وان” .

أرفق “رمضان” الفيديو بتعليق أعرب عن سعادته بهذا اللقاء وشوق الجمهور لشئ خمنه البعض بأنه سيتعاون مع فرقة مياس في عمل فني قادم .

فكتب قائلا: “شرفني ونورني صديقي الغالي نديم شرفان مؤسس فرقة مياس العالمية .. ابقوا متابعين” .

يذكر أن فرقة “مياس” اللبنانية كانت قد حصدت لقب برنامج “America’s Got Talent” التلفزيوني في موسمه الـ 17 وفازت بجائزة قدرها مليون دولار وفرصة لأداء عرض بارز في فندق وكازينو “الأقصر لاس فيغاس.