"صورة من أرابيسك".. هالة صدقي تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هالة صدقي، الفنان القدير صلاح السعدني بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 23 أكتوبر.

ونشرت هالة صورة من مشهد جمعهما في مسلسل "أرابيسك"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هالة على الصورة: "حبيبي أنا حسن أرابيسك واللي ممكن الجيل الجديد ميعرفش مين حسن، كل سنة وإنت بألف ألف خير يا حبيبي أنا، الفنان الكبير صلاح السعدني".

يذكر أن مسلسل "أرابيسك" حقق نجاحًا كبيرا منذ عرضه في 1994، وهو من بطولة كل من صلاح السعدني، هالة صدقي، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هشام سليم، سهير المرشدي، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج جمال عبد الحميد.