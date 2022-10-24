عثر عليه متوفيا بمنزله.. مكان تشييع ودفن جثمان الشاعر ممدوح فوزي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الشاعرة دعاء عبد الوهاب، وفاة الشاعر ممدوح فوزي، عصر اليوم الإثنين.

نجوى علي "ابنة خال الشاعر الراحل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "يتم حاليا إنهاء إجراءات وفاة الشاعر الراحل، ومن المقرر نقل جثمانه ليدفن في مسقط رأسه بأسيوط، ولم يتم بعد تحديد الموعد".

وأضافت نجوى: "رحمه الله لم يكن يعاني من أي أزمة صحية، وتم العثور عليه متوفيا في منزله بالقاهرة"

دعاء عبدالوهاب كشفت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة من أكبر صدمات حياتي والله، صديقي وعشرة العمر الشاعر الجميل ممدوح فوزى فى ذمة الله، ربنا يرحمك ياحبيبى، ويغفرلك ويسعد روحك الطيبة فى جنته".

وأضافت دعاء: "توضيح أنا لسه معرفش حاجة عن العزاء والجنازة ، لما أعرف هكتبلكم".

الشاعر الراحل ممدوح فوزي، قبل رحيله بأيام، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، قصيدة يقول فيها: "لا لاقي فيكي الدوا، ولا لاقي تفسيرك، تعبان واحنا سوا، تعبان من غيرك".

وصدر للشاعر الراحل، ديوان شعر عامية بعنوان "البيت القديم"، وغنت من أشعاره فرقة مسار إجباري، ونغم مصري، والفنان علي الهلباوي.