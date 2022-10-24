تامر حبيب: "أنا ابن وحيد وما عنديش أخوات خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال السيناريست تامر حبيب أنه ابن وحيد لوالديه وليس لديه أخوة.

وكتب حبيب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "حضرات السيدات والسادة في جميع أنحاء الكرة الأرضية، أنا ابن وحيد لأمي وأبويا الله يرحمهما، ما عنديش أخوات خالص، كلامي واضح؟

يذكر أن آخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل، ومن إخراج أحمد شفيق.

بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "أسوار القمر"، بطولة منى زكي، عمرو سعد، آسر ياسين، سلوى محمد علي، محمد شاهين، تامر ضيائي، من إخراج طارق العريان.