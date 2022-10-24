فيديو| الجمهور يحاصر محمد رمضان في بيروت بسبب مسلسل "العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له أثناء تصوير مسلسل "العمدة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في بيروت.

وحاصر الجمهور الفنان محمد رمضان والتقط معه بعض الصور التذكارية، وعلق على الفيديو قائلا: "أثناء تصوير مسلسل العمدة في بيروت".

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "المشوار" الذي أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، غادة طلعت.