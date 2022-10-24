"يامي".. تعرف على موعد طرح أحدث أغاني سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استقرت الفنانة سميرة سعيد، على موعد طرح أحدث أغانيها "يامي"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو.

سميرة، قررت طرح الأغنية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أكتوبر، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج نضال هاني.

"يامي" تعد ثامن أغاني ألبوم الفنانة سميرة سعيد "إنسان آلي"، إذ طرحت من قبل "كرباج"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الكبير طارق مدكور، و "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، و "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، و "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.

وقدمت سميرة، أيضا " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.