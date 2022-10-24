دوين جونسون يتصدر شباك إيرادات الأفلام الاجنبية في مصر بـ "Black Adam"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجاح كبير حققه فيلم Black Adam في دور العرض المصرية منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي، إذ حقق في أول أيام عرضه 623.960 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه 1.328.796 جنيها، وفي اليوم الثالث 1.857224 جنيها، ليتصدر شباك الإيرادات الأفلام الأجنبية في مصر، ويصبح إجمالي إيرادات عرضه في الأسبوع الأول اكثر من 12 مليون جنيه، في الوقت الذي حقق فيه على المستوى الدولي 140 مليون دولار.

فيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، ويقدم دوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهي من الشخصيات الشريرة في عالم دي سي السينمائي، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات الأسطورية المحبوبة.

ويشارك دوين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.