فيديو| يوسف فوزي: "أنا اتجوزت 4 مرات وكنت بعترف بخيانتي لزوجاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان يوسف فوزي عن حياته الشخصية وعن زيجاته مشيرًا أنه تزوج 4 مرات.

وقال فوزي خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: "أنا اتجوزت 4 مرات، أنا مش راجل مزواج، أول واحدة كانت صغيرة في السن كان عندها 18 سنة وكانت حلوة جدا، وسافرت بيها بره مصر ووقتها اتعرفت على زوجتي الثانية وهي تونسية واتجوزتها 4 سنين، وكانت الثالثة فرنساوية إيطالية يونانية قعدت معاها 15 سنة، وأخر زيجة كنت أعرفها وهي عمرها 7 سنين، وبقالي 30 سنة متجوزها".

وأضاف: "أنا كنت بعترف بخيانتي لزوجاتي، وما عنديش حاجة مخبيها، كنت بمهد الأول لزوجاتي وكنت بقول لهم: أنا غلطت غلطة منيلة بستين طين وعايزك تسمعي مني أنا، بدل ماتسمعي من واحد تاني ابن حلال، وحصل كذا كذا العيب مني مش منك، وأي حاجة تقوليها أنا تحت أمرك".

جدير بالذكر أن الفنان يوسف فوزي يعاني من أزمة صحية منذ عدة سنوات إذ أعلن في مارس 2016، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، وذلك لعدم تمكنه من أداء عمله، بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، والذي يمنع تركيزه في تجسيد أدواره، كما يظهره بشكل مهتز أمام الكاميرات، ما يفسد أداء أدواره، موضحا أنه راض بقضاء الله، وفضل الابتعاد عن التمثيل تمامًا.