عمرو يوسف مفاجأة الحلقة الأخيرة من "طير بينا يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "طير بينا يا قلبي" للنجمة ريم مصطفى والذي تم عرضها على قناة ON، مشاركة النجم عمرو يوسف كضيف شرف، ليكون مفاجأة الحلقة، وحرصت ريم مصطفى على توجيه الشكر لعمرو يوسف عن هذه المشاركة بنشر صورتها معه من كواليس العمل وعلقت : "ختامها مسك نورت الدنيا.. شكراً صديقي على دعمك وجدعنتك".

وظهر عمرو يوسف خلال أحداث الحلقة الأخيرة بشخصية "عمر الورداني" وهو صديق قديم لدلال (ريم مصطفى) وحضر إلى المدرسة بصحبة ابنة أخته من أجل حضور العرض المسرحي الذي أقامته المدرسة، وفور مقابلته لدلال تظاهرت أنها لا تعرفه أو تتذكره ويتبين أنها كانت معجبة به وقت الدراسة ولكنه كان يتجاهلها دائماً وتكشف الأحداث أن عمر مكلف باستكمال مهمة إفشال مشروع المدرسة بدلاً من مسعود زكريا (محمد علي رزق) الذي قرر مديريه إبعاده عن هذه المهمة.

مسلسل "طير بنا يا قلبي" يشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من: بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

تدور قصة مسلسل "طير بينا يا قلبي" حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقي الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعي كوميدي