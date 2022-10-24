يوسف فوزي: “قعدت 17 سنة مشفتش بناتي وشفتهم في المطار معرفتهمش”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - كشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل تخص حياته الشخصية من بينها عدد زيجاته واعترافه بالخيانة لزوجاته وعلاقاته ببناته خلال حلوله ضيفا في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على قناة “الحياة” .

قال الفنان يوسف فوزي إنه تزوج أربع مرات، الأولى وهو صغيرا في السن من فتاة جميلة للغاية كان عمرها 18 عاما وبعد الزواج سافرا إلى لندن وتم الانفصال بينهما بعد عام ونصف .

وتابع: “تعرفت على زوجتى الثانية فى لندن وكانت تونسية وتزوجتها 4 سنوات ومخلفتش منها أو من الأولى، والثالثة فرنسية يونانية إيطالية واستمر زواجنا 15 سنة وأنجبت منها بنتين سارة ومنيرة” .

وعن زوجته الرابعة وهي المستمرة معه حتى الآن قال: “وآخر واحدة كنت أعرفها وهى فى عمر 7 سنوات وبقالنا مع بعض 30 سنة وأخوها كان صاحبى وأع صديق ليا” .

أشار “فوزي” إلى أنه سبق وخان زوجاته وكان يفضل أن يعترف هو بذلك لزوجته بدلا من أن تعلم من شخص آخر .

وعلق على ذلك قائلا: “كنت بمهدلها، أقول عملت غلطة منيلة بستين طين وعايزك تسمعيها مني قبل ما تسمعي واحدة بنت حلال، أنا عملت كذا والعيب مش فيكي العيب فيا أنا .. مهما كان أنا راجل وصغير في السن وشباب، وأنا متفهم أي حاجة تقوليها” .

فيما تحدث يوسف فوزي عن أنه بعد انفصاله عن زوجته الثالثة وسفرها إلى كندا ظل لمدة 17 عاما لا يرى ابنتيه مضيفا: “قعدت 17 سنة مشوفتش بناتي وشفتهم مرة في المطار معرفتهمش واتضايقت خالص” .