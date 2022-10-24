ملحن شهير: “شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات من قبل زواجها بحسام حبيب “

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - صرح الموسيقار حلمي بكر بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت تتعاطى المخدرات من قبل زواجها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مبررا ذلك لما لاحظه عليها من تغيرات بصوتها أثناء الغناء في بعض الحفلات .

قال حلمي بكر خلال حلوله ضيفا في برنامج “قعدة ستات” المذاع عبر قتلة “القاهرة اليوم” إن التعاطي يفقد الإنسان أعصابه وهو ما يؤثر على الصوت ويجعل المقامات تهتز على حد وصفه .

تابع: “في كذا حفلة الاقي مقاميا لا القفلة ولا الأداء وأقول يبقى فيه سبب وهو الجريمة دي .. في يوم من الأيام شيرين عبد الوهاب كانت عظيمة وكانت ممكن تبقى أعظم” .

وأشار إلى أن فترة بدايات شرين وظهورها مع الفنان تامر حسني هي من أعظم الفترات في مشوارها والتي عرفها فيها الجمهور ثم مشاركتها بعد ذلك في الحفلات واستمع إليها العالم العربي، بعيدا عن الفترة الأخيرة .

أضاف: “موضوع المخدرات ده موضوع من قبل حسام حبيب، ولكنه مدان أيضا .. تعالوا نجيب محمد مصطفى زوج شيرين الأول وأبو الولاد ده قيمة وقامة وبردو كان فيه ده” .

وأكد الموسيقار حلمي بكر على أنه يحب شيرين عبد الوهاب وأنها تعرف ذلك .. وعندما تم تكريمها في الأوبرا كان هو من سلمها درع نقابة الموسيقيين .

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