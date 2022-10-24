ياسمين رئيس تتحول لنسخة عن “دينا الشربيني” في أحدث ظهور لها.. تقليد مقصود أم صدفه؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها عبر «إنستجرام» بصورة جديدة لها نالت إعجاب الكثيرين منهم.

فضلت ياسمين هذه المرة أن تظهر بإطلالة كاجوال أنيقة، فارتدت تشيرت من اللون الأسود وسكارف من اللون الأحمر، بالإضافة للعديد من الاكسسوارات المميزة التي نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

تداول عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، إطلالة ياسمين رئيس وشبهها البعض بصديقتها دينا الشربيني خاصة وأنها خلال الفترة الماضية أصبحت تعتمد لوك الشعر الطويل بالإضافة إلى استخدامها اللون الأشقر عند تغيير لونه.

ياسمين رئيس ودينا الشربيني في «أحفاد رايا وسكينة»

وشاركت النجمتين ياسمين رئيس ودينا الشربيني مؤخرًا في تقديم أول بطولة مسرحية لهما من خلال مسرحية “أحفاد ريا وسكينة“.

مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” بطولة عدد من الفنانين من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية “أحفاد ريّا وسكينة” شخصية “بوسى شوكت لاظلو” التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ياسمين رئيس في “خطة مازنجر”

الجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة ياسمين رئيس فيلم “خطة مازنجر“، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم منهم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

تدور أحداث الفيلم حول في إطار كوميدي عائلي، أعلنت ياسمين من قبل عن شخصيتها في الفيلم وأوضحت بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

دينا الشربيني تتصدر الملصق الدعائي لمسلسل “آخر دور”

من ناحية أخرى، روجت الصفحة الرسمية لشركة “ايغل فيلمز” للمنتج جمال سنان، عبر “إنستجرام” لـ “مسلسل آخر دور“، المقرر عرضه قريباً على منصة “شاهد vip“، بطولة دينا الشربيني.

ونشرت الصفة، الملصق الدعائي الأول للعمل الذي ظهر بلطة العم دينا الشربيني في المقدمة ومن خلقها باقي النجوم المشاركين في العمل.

وأرفق الحساب الرسمي لشركة “ايغل فيلمز” تعليقاً على ملصق المسلسل، تبين من خلاله جميع المشاركين في العمل بداية من مخرجة ومؤلفه حتى أبطاله،”

مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني قريبًا على شاهد.. إخراج: حسين المنباوي، تأليف وسام صبري ،وبطولة النجمة دينا الشربيني ويشاركها أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، أحمد بدير، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم الخشت، إبراهيم السمان وعدد من ضيوف الشرف.

على جانب آخر ، أعلن المنتج جمال سنان عن الانتهاء من تصوير “مسلسل ولد أمه” المقرر عرضه قريباً، والذي يضم كوكبة من النجوم، على رأسهم محمود بوشهري، سوسن بدر، أحمد السلمان وآخرين، ومن تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

وسيكون أيضًا للمنتج جمال سنان، بصمة في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال الجزء الثالث من مسلسل “للموت”، وكان مسلسل “للموت” بموسمه الثاني قد تصدر الترند ونسب المشاهدة بعدد من الدول العربية ومازال يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة “شاهد” رغم مرور عدة أشهر على عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

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