علاقة نجلاء فتحي بالفنان شريف منير ستدهشك.. لن تصدق صلة القرابة التي تجمعه بها وبأختها التوأم مني!!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية نجلاء فتحي لا يعرف أنها لديها شقيقة توأم تربطها صلة عائلية بالفنان المصري شريف منير.

وأخت نجلاء فتحي التوأم اسمها منى، وهي حماة أسما شريف منير السابقة، وجدة ابنتها الوحيدة لارا، ومن يرى منى فتحي حتماً، سيعرف أنها شقيقة نجلاء، وهناك أقاويل تفيد بأن منى ونجلاء ليس توأم وإنما بينهم شبه كبير ليس إلا.

نجلاء فتحي وشقيقتها منى مع شريف منير.

اسما شريف منير تثير جدلاً بصلة قرابتها مع نجلاء فتحي

وكانت نجلاء فتحي أثارت الجدل بعد ظهور أختها التوأم بصورة على إنستجرام برفقة خبيرة التجميل اسما شريف منير اثناء احتفال الأخيرة بعيد ميلاد طفلتها الوحيدة لارا بحضور طليقها الأول محمود السكري.

أحدث ظهور لمنى شقيقة نجلاء فتحي وحماة أسما شرف منير السابقة – أثناء الإحتفال بميلاد حفيدتها لار

وللوهلة الاولى، ظن الكثير من المتابعين بأن السيدة التي ظهرت برفقة اسماء شريف منير هي النجمة نجلاء فتحي متسائلين عن صلة القرابة بينهما وتواجدها في الحفل، ورجح البعض بأن تكون حماتها لكن من المعروف ان النجمة القدير نجلاء فتحي ليس لديها الا ابنة وحيدة تدعى “ياسمين”.

شقيقة نجلاء فتحي تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها مع شقيقها وابنها.

وبعد توالي التعليقات من الجمهور، اضطرت اسما شريف منير لحسم الامر قائلة ان السيدة التي تظهر فى الصورة، هي شقيقة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، ووالدة زوجها السابق، اي انها جدة ابنتها “لارا”.

نجلاء فتحي:

ونجلاء فتحي اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي، وهي من مواليد 21 ديسمبر 1951، فهي تبلغ من العمر 69 سنة، وقد اعتزلت الفن منذ عدة سنوات، وأخر ظهور لها كان من خلال صورة نشرتها إحدى الصفحات على انستجرام.

وتزوجت نجلاء فتحي 3 مرات، الأولى من أحمد عبد القدوس نجل الكاتب إحسان عبد القدوس، وتطلقا بعد 4 سنوات من الزواج، والزيجة الثانية من الفنان سيف أبو النجا، وهو الأخ الأكبر لخالد أبو النجا، أما الثالثة فمن الإعلامي حمدي قنديل

أسما شريف منير: والد ابنتها لا يزال صديقها وهذه أسباب انفصالهما

يُذكر أن أسما شريف منير تزوجت مرتين الأولى برجل الاعمال محمود السكري إبن شقيقة نجلاء فتحي عام 2010، ورزقت منه بابنتها “لارا” وانفصلت عنه في هدوء، كما انفصلت عن خطيبها الممثل محمود حجازي مؤخرًا.

زواج أسما شريف منير ومحمود السكري

تزوجت أسما للمرة الأولى برجل الأعمال محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري بعد قصة حب كبيرة. حيث جمعتهما علاقة صداقة تطورت إلى حب وانتهت بالزواج.

وكان حفل زفافهما من الحفلات المميزة في الوسط الفني وحضره عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجلاء فتحي وعادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد السقا وحسين فهمي وغيرهم.

بعد فترة قصيرة أنجبت منه ابنتها الوحيدة لارا، لكن الخلافات زادت بينهما بدرجة كبيرة ووصلت الأمور بينهما إلى الطلاق حفاظا على صحة ابنتهما النفسية.

وكشفت أسما أن مرحلة الطلاق كانت من المراحل التي زاد فيها احترامها لزوجها السابق، حيث تمت كل الإجراءات في هدوء دون أي مشاكل من الطرفين.

واتفق الطرفان على أن الابنة الوحيدة ستكون حضانتها مع والدتها أسما ومن حق والدها أن يراها في أي وقت.

أكدت أسما أن علاقتها بوالد ابنتها جيدة جدا، ولا يزال الود والاحترام قائما بينهما.. مشيرة إلى أن صغر سنهما كان سبب الانفصال السريع.

الخليج 365

الخليج 365