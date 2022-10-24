دنيا بطمة تؤكد تعرضها للخيانة وتكشف إسم الفتاة وتهددها

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تعرضها للخيانة من جانب زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك، كاشفة عن إسم الفتاة التي خانها معها .

أشارت دنيا بطمة في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري إلى خيانة محمد الترك لها مع فتاة تدعى وصال والذي قام بإعطائها هدايا من متعلقات زوجته الخاصة .

وطلبت دنيا بطمة من هذه الفتاة إرجاع الهدايا التي قدمها لها “الترك” من أغراضها الخاصة وإلا سوف تكشف عن صورتها وذلك لحيازتها صورة من بطاقتها الوطنية .

كتبت “بطمة” في منشورها: “وصال إذا ممكن عطوري خط أحمر لأنها غالية عليكي حبيبتي، باش منخسروش مع بعضنا واللي جابك يتكلف بك” .

تابعت: “خلخالي الذهب وعطر بوديسيا عيار 24 وشنطة LV .. إذا مرجعش نعتبرها سرقة، في انتظار ترجيعهم لمون دار ويحطهم فبلاصتهم كفما كانوا واللي جابك يقد بيك ماشي، للعلم عندي صورة البطاقة الوطنية فخلينا حلوين” .

وكانت دنيا بطمة قد قامت برفع دعوى طلاق في محكمة الأسرة بمدينة مراكش من زوجها محمد الترك متهمة إياه بخيانة الأمانة .

كما تقدمت بشكوى ضده إلى السلطات الأمنية واتهمته فيها بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في الاتفاق على حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة .