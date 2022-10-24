محمود سعد لوالد حسام حبيب: “لازم تعتذر لابنك”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - علق الإعلامي محمود سعد على تصريحات حسين حبيب الذي هاجم فيها نجله الفنان حسام حبيب بسبب ما أدلى به الأخير في مداخلته لبرنامج الحكاية مؤخرا ودفاعه عن نفسه من الاتهامات الموجهة إليه بأنه وراء ما تمر به زوجته لسابقة شيرين عبد الوهاب .

قال محمود سعد في حلقة برنامجه “ونس” على قناته بموقع يوتيوب: “الأب حب يعاتب ابنه ويقوله كلام جارح ومهين، انت عملت وسويت أصلك انت تربية واحدة ست .. اتضايقت جدا بصراحة، إذا كان كتب كده فعلا يبقى لازم تعتذر ” .

تابع: “تربية واحدة ست على أساس إن الستات بترمي الرجالة من البلكونات وتقعد هي تربي العيال .. الستات بتربي العيال بسبب خيبة الرجالة وقلة أدبهم وتجني وظلم وقهر الرجالة للست .. إنه مشغول مش فاضي للعيال ولا يروح يتجوز واحدة تانية ” .

أضاف: “تقوم تقوله انت تربية واحدة ست بتقصد بها الإهانة؟!! .. أنا أظنك كنت تقصد بيها الشرف إن ده شئ عظيم والست هي اللي بتربي حتى لو الراجل في البيت .. الست لما تربي نعملها احتفالات ونقولها انتي ست عظيمة وكافحتي، كفاية كلام قبيح على الستات وتجاهل لقيمتهم ” .

واصل “سعد”: “أنا من أجمل الحاجات اللي حصلتلي في حياتي إن أنا ربتني واحدة ست، عرفت يعني إيه جدعنة وشهامة وست عندها أربع عيال والشارع كله بيحترمها” .

ووجه محمود سعد رسالة إلى حسين حبيب قائلا: “أرجو إنه يقول أنا مكنتش قصدي أو أنا عندي مشكلة مع الستات اللي حواليا دي حاجة تخصه .. الراجل ده ضايقني وزعلني ان لسه فيه كده وأرجو إن كلكو تقولولو يعتذر للستات .. يا عم الحاج كده ميصحش، عيب” .