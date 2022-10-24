تعرف على موعد عرض حلقة جورج وسوف في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان جورج وسوف ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في تمام الساعة 11 مساءًا على قناة "Dmc".

وروجت إسعاد يونس للحلقة، ونشرت صورة تجمعها بالمطرب السورية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "غدا مع أبو وديع الغالي جورج وسوف، الساعة 11 على dmc".

يذكر أن الشركة المنظمة لحفل "سلطان الطرب" جورج وسوف، الذي من المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجاري في أليكس أرينا أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن يقدم "سلطان الطرب" العديد من أغانيه الشهيرة مثل "سلف ودين"، "سهرت الليل"، "بيحسدوني"، "الحب الكبير"، "صباح الفل على العشاق"، "كلام الناس"، "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".