الأربعاء.. كارول سماحة ومحمد محسن وشرارة في مهرجان الموسيقى العربية 31

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31، تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء ٢٦ أكتوبر على مسرح النافورة، يسبقها فاصلا للفنان محمد محسن وفقرة موسيقية لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة .

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عددا من أعمال زمن الفن الجميل .

وتختتم فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشرة صباحا جلسة تدور حول محور تجارب مستحدثة في المسرح الغنائي العربي، بحضور الدكتورة رشا طموم (مصر)، مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور قاسم الباجي (تونس)، الدكتور رامي شاهين (سوريا / ألمانيا)، الدكتور عزيز الورتاني (تونس) .

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتتناول قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررا وبمشاركة الدكتور نضال نصيرات (الأردن)، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان) والدكتورة إيمان مهران (مصر).

كما تتواصل منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء العربي في الرابعة مساء على المسرح الصغير.