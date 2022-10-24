أزمة "قشطة يابا".. القصة الكاملة لتبادل مصطفى كامل وصبري فواز الهجوم بسبب مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أسدل الفنان صبري فواز، الستار على الأزمة التي اشتعلت بينه وبين الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بسبب مطربي أغاني المهرجانات.

وبدأت الأزمة، عقب نشر الفنان صبري فواز، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعليقا ساخرا من أول قرارات نقيب المهن الموسيقية، بإيقاف تراخيص الغناء لكل مطربي المهرجانات.

صبري علق على القرار، وكتب: "عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ..إيه الفرق بين المهرجانات، وقشطة يابا ( أغنية كتبها وغناها مصطفى كامل في فيلم قام ببطولته)".

ومن جانبه، رد النقيب مصطفى كامل، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج “مصر جديدة“، المذاع عبر شاشة etc”: “ده جهل كده، ده هو لو بيقول كده يبقى يجهل يعني إيه سينما، ويعني إيه دراما، لما يقول كده".

صبري فواز، حرص عقب المؤتمر، الذي أقامه نقيب المهن الموسيقية، أمس الأحد، على التعقيب على القرارات الجديدة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "على فكرة ..القرارات اللي طلعت من نقابة المهن الموسيقية النهارده، حاجة كويسة جدا ..إنك تستوعب كل مؤدي المهرجانات و تعمل لهم شعبة في النقابة أيا كان اسمها مش مهم الإسم _ و يدفعوا اشتراكات و رسوم هاتفيد النقابة وأعضائها".

وتابع: "ده غير إنك هاتشغل مع كل واحد منهم مجموعة من العازفين من أعضاء النقابة .. هيفيد العازفين ويطور أداء مغنيين المهرجانات، وده كان الغرض من البوست اللي عمل دوشة إانه المنع لا يفيد لا النقابة ولا المغنيين، وآدينا شفنا بعينينا إن المنع ما قدرش يحجب (حاجة) زي أنتش و اجري من الانتشار .يبقى ايه الطريق الأنسب ؟، الطريق الأنسب هو اللي النقابة عملته ده، برافو بجد ..و بالتوفيق للجميع".

صبري، أضاف: "و لو ان النقيب قال عليا جاهل في احد البرامج .. بس انا مسامح عشان القرارات الحلوة دي قشطة يابا ؟".

الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أقام امس الأحد، مؤتمرا بحضور مطربي المهرجانات حمو بيكا، ومصطفى عنبة، و شاكوش، أعلن خلاله عدة قرارات، منها تأسيس شعبة الأداء الصوتي لإدراج مطربي المهرجانات تحتها.

مصطفى كامل، أكد أن الشعبة يتم تجديد التصريح الخاص بها ربع سنوي وفي حال التزم بالمعايير التي تتفق مع الذوق العام يتم تجديد التصريح الخاص به أما في حال إلغاء التصريح لأي تصرف فلا يمكن عودته للنقابة مجددا تحت أي ظرف.

وتضم شعبة الأداء الصوتي،التي أعلن عنها نقيب المهن الموسيقية، كل فئات المطربين كما تم تغيير اسم المهرجان الى اغنية أداء صوتي، وضمت تلك الشعبة كل من حمو بيكا، شحته كاريكا، عصام صاصا، ووضعت قوانين تلزم جميع هؤلاء بالكلمة الجيدة وعدم وجود اي شئ مسف.