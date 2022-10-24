محمد ثروت يعتذر عن المشاركة في فيلم "نبيل الجميل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

اعتذر الفنان محمد ثروت، عن المشاركة في فيلم "نبيل الجميل" بطولة الفنان محمد هنيدي، نظرًا لانشغاله بتصوير أعمال فنية أخرى.

ويواصل "ثروت"، خلال الفترة الحالية تصوير فوازير مع الفنانة دينا الشربيني، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن المقرر عرضها في رمضان 2023.

كما يستعد محمد ثروت، لتصوير مشاهده في مسلسل "حمدالله على السلامة"، بطولة الفنانة يسرا، والفنانة شيماء سيف، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023.

يذكر أن فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر.