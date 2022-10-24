علاء مرسي بعد الجدل حول تصريحاته الأخيرة: "ناس شتمتني وكتبوا اتجنن ودوه المستشفى" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

قال الفنان علاء مرسي إن حواره الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، تحدث فيه عن نفسه وتجربته، وكيف نشأ، وتحدث خلاله بصدق شديد عن الكثير من الأمور

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعليقا على الجدل الذي أثير بسبب تصريحاته في البرنامج : "كان فيه ردود أفعال كتير، ناس زعلت وناس فرحانة وناس شتمتني، ناس كتبت علاء اتجنن، الحقوا ودوه المستشفى ده بدأ يشتم الناس، جاتلي رسائل من ناس بيقولولي مالك تعبان ولا ايه، وانه اتكتب عني اني عيان، مش عارف انا عيان ولا ايه بس الحمد لله أنا واقف قدامكم".

كان علاء قال في برنامج "واحد من الناس": "فيه فنانين مش بيعرفوا يمثلوا وبقوا نجوم، نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي مش بيعرفوا يمثلوا، ودرة مش بتعرف تمثل، أنا لما بقول كده مش بسيء ليهم هما نجوم وده رأيي"، مضيفا "محمد رمضان عظيم، ممثل مهم وموهوب، دماغه في حتة تانية ماليش دعوة، أحمد آدم ممثل مهم وخطير موهوب موهبة غير عادية".

وقال الفنان علاء مرسي إن نجاح مسلسل (الليلة واللي فيها) مع المخرج هاني خليفة، كان نجاحا عظيما، جعله يقرر التوقف ودراسة ما يُعرض عليه لاختيار الأفضل.

وتابع في تصريحات خاصة لمصراوي: "لكن كنت بصور قبل عرض (الليلة واللي فيها) مسلسل مع الفنان محمد رجب اسمه (الونش)، وانا سعيد بالتجربة دي، إن شاء الله تسعد الناس".

وعن السينما أوضح "عندي فيلم الجوكر اللي متوقف من سنة وأتمنى نبدأ فيه قريبا"، نافيا تعاقده على المشاركة في أي عمل رمضاني حتى الآن: "لحد دلوقتي مفيش شغل في رمضان، جالي حاجات بس منتظر حاجة كويسة".

"الليلة واللي فيها" عرض على منصة شاهد vip، بطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، أبيوسف، تأليف محمد رجاء.