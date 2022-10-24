علاء مرسي لـ"الخليج 365": نجاح "الليلة واللي فيها" عظيم وسعيد بتجربة "الونش" مع محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان علاء مرسي إن نجاح مسلسل (الليلة واللي فيها) مع المخرج هاني خليفة، كان نجاحا عظيما، جعله يقرر التوقف ودراسة ما يُعرض عليه لاختيار الأفضل.

وتابع في تصريحات خاصة لمصراوي: "لكن كنت بصور قبل عرض (الليلة واللي فيها) مسلسل مع الفنان محمد رجب (الونش)، وانا سعيد بالتجربة دي، إن شاء الله تسعد الناس".

وعن السينما أوضح "عندي فيلم الجوكر اللي متوقف من سنة وأتمنى نبدأ فيه قريبا"، نافيا تعاقده على المشاركة في أي عمل رمضاني حتى الآن: "لحد دلوقتي مفيش شغل في رمضان، جالي حاجات بس منتظر حاجة كويسة".

"الليلة واللي فيها" عرض على منصة شاهد vip، بطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، أبيوسف، تأليف محمد رجاء.