صالح عبدالنبي لـ"الخليج 365": أنا مدير "كازينو بديعة" ومتحمس للمسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

قال الفنان صالح عبدالنبي، إنه متحمس جدا لتجرية مسرحية "كازينو بديعة"، خاصة بعدما قضى على الخوف من المسرح بمشاركته في ورشة المخرج الكبير خالد جلال.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "بنحضر من اكتر من اسبوعين، فريق العمل حلو جدا، وأنا متحمس إني بشتغل مع مؤلف كبير أستاذ أحمد الإبياري، وكمان مع طارق الإبياري وهو صاحبي قبل ما يكون مخرج كنا في الورشة مع بعض".

وعن مشاركته في كازينو بديعة، قال "ألعب دور لبناني، مدير الكازينو ومدير أعمال بديعة، فيه شوية كوميدي وتراجيدي وجد ومن التاريخ، متحمس جدا اننا بنرجع لسنة أربعين والحلو اننا بنذاكر الحاجات دي، ذاكرت اللبناني القديم، برضه حتى التمثيل كان مختلف أيام زمان أهدى لكن المسرح مش هيخليكي تبقي هادية، بس فيه مذاكرة".