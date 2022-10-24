"قال عليا جاهل".. صبري فواز يعلق على قرارات مصطفى كامل بضم مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان صبري فواز، عن رأيه في القرارات التي أعلن عنها الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، خلال المؤتمر الذي أقيم أمس الأحد، بشان ملف مطربي أغاني المهرجانات.

صبري، الذي سبق وتعرض للهجوم، بعد انتقاده قرار وقف تراخيص الغناء الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية، علق على القرارات الجديدة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "على فكرة، القرارات اللي طلعت من نقابة المهن الموسيقية النهاردة، حاجة كويسة جدا، إنك تستوعب كل مؤدي المهرجانات وتعمل لهم شعبة في النقابة أيا كان اسمها مش مهم الإسم _ ويدفعوا اشتراكات ورسوم هاتفيد النقابة وأعضائها".

وتابع: "ده غير إنك هتشغل مع كل واحد منهم مجموعة من العازفين من أعضاء النقابة، هيفيد العازفين ويطور أداء مغنيين المهرجانات، وده كان الغرض من البوست اللي عمل دوشة، إنه المنع لا يفيد لا النقابة ولا المغنيين، وآدينا شفنا بعينينا إن المنع ما قدرش يحجب (حاجة) زي أنتش وأجري من الانتشار يبقى إيه الطريق الأنسب؟، الطريق الأنسب هو اللي النقابة عملته ده، برافو بجد، وبالتوفيق للجميع".

صبري اختتم حديثه قائلا: "ولو إن النقيب قال عليا جاهل في أحد البرامج، بس أنا مسامح عشان القرارات الحلوة دي.. قشطة يابا ؟".

الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أقام امس الأحد، مؤتمرا بحضور مطربي المهرجانات حمو بيكا، ومصطفى عنبة، و شاكوش، أعلن خلاله عدة قرارات، منها تأسيس شعبة الأداء الصوتي لإدراج مطربي المهرجانات تحتها.

مصطفى كامل، أكد أن الشعبة يتم تجديد التصريح الخاص بها ربع سنوي وفي حال التزم بالمعايير التي تتفق مع الذوق العام يتم تجديد التصريح الخاص به أما في حال إلغاء التصريح لأي تصرف فلا يمكن عودته للنقابة مجددا تحت أي ظرف.

وتضم شعبة الأداء الصوتي، التي أعلن عنها نقيب المهن الموسيقية، كل فئات المطربين كما تم تغيير اسم المهرجان الى أغنية أداء صوتي، وضمت تلك الشعبة كل من حمو بيكا، شحته كاريكا، عصام صاصا، ووضعت قوانين تلزم جميع هؤلاء بالكلمة الجيدة وعدم وجود اي شئ مسف.