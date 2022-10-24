رانيا يوسف تقدم "ملك" و"التاروت".. وتكشف سبب ابتعادها عن السينما لأكثر من عامين (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة رانيا يوسف إن الفترة الحالية تشهد مشاركتها في أكثر من عمل سينمائي، إذ تفضل التركيز على السينما، بعد فترة غياب لم تجد فيها عملا مناسبا تقدمه للجمهور ويمثل إضافة حقيقية لها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بدأت مؤخرا تصوير دوري في فيلم (التاروت)، تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت"، العمل يشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب، إذ تلتقيان بعد سنوات طويلة تزيد عن 21 عامًا، منذ تقديمهما مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وتابعت "يحكي الفيلم قصة 3 بنات تتعرضن لحادث وهن صغيرات، لنرى تأثير هذا الحادث عليهن".

كما بدأت رانيا منذ فترة تصوير فيلم "ملك" تأليف وإخراج أيمن الرفاعي، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والدراما.

وكان فيلم "أسوار عالية" وفيلم "دماغ شيطان" آخر مشاركات رانيا في السينما وعرضا عام 2020.