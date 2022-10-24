فن ومشاهير

أصالة تروج لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة السورية أصالة نصري، لحفلها الغنائي ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "رح نلتقي بمكان من سنين طويلة فيه بنلتقي، فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما، بدار الأوبّرا المصرية بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة".

وتابعت: "الأغاني كتير حلوة ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد ما بيشبه شي قبله، متل لوحة رسمت ترتيب الأغاني مرّة نرقص ومرّة نسمع ومرّة نسرح وبصوت عالي حنغني".

وأضافت أصالة: " رح نترك برّة كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًة وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّة رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحرة الآسرة القاهرة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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