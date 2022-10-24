أصالة تروج لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة السورية أصالة نصري، لحفلها الغنائي ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "رح نلتقي بمكان من سنين طويلة فيه بنلتقي، فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما، بدار الأوبّرا المصرية بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة".

وتابعت: "الأغاني كتير حلوة ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد ما بيشبه شي قبله، متل لوحة رسمت ترتيب الأغاني مرّة نرقص ومرّة نسمع ومرّة نسرح وبصوت عالي حنغني".

وأضافت أصالة: " رح نترك برّة كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًة وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّة رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحرة الآسرة القاهرة".