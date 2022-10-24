"تعبت من كتر المعافرة من غيرك".. سمر محمد متولي توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمر متولي ابنة الفنان الراحل محمد متولي رسالة مؤثرة لوالدها.

ونشرت سمر صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "يا حاج متولي إنت وحشتني أوي، وخلاص مبقتش قادرة أعافر أكتر من كده".

وتابعت: "تعبت من الناس اللي بتوعد ومبتوفيش تعبت من الناس اللي كنت فاكرة إنهم هيوقفوا جنبي وموقفوش تعبت من كتر المعافرة من غيرك، وجودك كان بيطمني إن مهما الدنيا قفلت إنت موجود هتحميني، ولا يوم من أيامك يا بابي".

يذكر أن الفنان محمد متولي رحل عن عالمنا في 17 فبراير 2018، ومن أشهر أعماله: "طيور الشمس، لدواعي أمنية، زمن عماد الدين، جراح العمر، أوراق مصرية، لقاء السحاب، زهرة في الأرض، المصراوي، أرابيسك".