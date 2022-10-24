كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:54 صباحاً - نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو على حسابها عبر تويتر يظهر احتجازها داخل السيارة على طريق الكسليك بسبب برك المياه على الطريق العام. وأرفقت الفيديو بعبارة: “غرقانة انا والجايزة على طريق الكسليك خلصونا !!!”. وقالت سيرين عبدالنور “يعني الواحد ما بيعرف شو بدو يقول الله يساعد العالم وحياة العدرا.. يعني عم يقولوا لقدام غرقانين لسقفهم الناس.. الله يستر”.

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تستغيث بعد ان حاصرتها المياه داخل سيارتها: “غرقانة أنا والجايزة.. خلصونا”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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