شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عامًا على صدور فيلم "وبالوالدين إحسانًا" للراحل سمير صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 46 عامًا على صدور فيلم "وبالوالدين إحسانًا" الذى طرح في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1976، وضم الفيلم كوكبة من النجوم وهم فريد شوقى وكريمة مختار وسهير رمزى وسمير صبرى ومحمد صبحى و نبيلة السيد، ومن تأليف حسن عبد الوهاب وإخراج حسن الإمام.

وتدور أحداث الفيلم، عن صابر الذي يعمل ساعيا في مصلحة حكومية، بتربية ابنه محمود حتى يتخرج ويسعى لأحد المدراء لتعيينه، ثم يشعر بالخجل من وظيفة والده، ويتمرد على الأسرة. ويختلس أموالا من إحدى الشركات مع متطلبات زوجته الكثيرة، وفي النهاية يسجن محمود نتيجة قتل زوجته بالخطأ، ويتولى صابر والده رعاية ابنته حتى يخرج من السجن.

وفيلم "وبالوالدين إحسانا" هو الفيلم الواحد الذى جمع النجم محمد صبحى مع الراحل سمير صبرى، وحرص محمد صبحى المشاركة في الفيلم، لمشاركة سمير فيه، ووجود المخرج حسن الإمام كما لعب صبحى دور "أكرم" الشخصية الشريرة.



