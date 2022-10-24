شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مليون دولار عالميا لفيلم Halloween Ends فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Halloween Ends إيرادات وصلت إلى 67 مليونًا و420 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 14 أكتوبر الجارى، بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت الإيرادات إلى 48 مليونًا و647 ألف دولار بـ 3901 دار عرض أمريكية، و 18 مليونًا و773 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وبلغت مدته إلى ساعة و51 دقيقة.

ويدور الفيلم الجديد Halloween Ends، بعد أربع سنوات من أحداث Halloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلم Halloween Ends، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد Halloween Ends، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.